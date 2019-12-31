В лондонской галерее атаковали картину Пикассо стоимостью 20 млн фунтов стерлингов

В Лондонской галерее 20-летний молодой человек напал на картину Пабло Пикассо в лондонской галерее Тейт, стоимость картины оценивается в 20 млн фунтов стерлингов, пишут СМИ.
Шакил Мэсси атаковал «Бюст женщины», картину, датированную 1944 годом, пишет Би-би-си. В галерее не уточнили, насколько сильно пострадало полотно, сообщив, что картина была разорвана.
Молодой человек в суде заявил, что не признает свою вину, его отправили под арест до судебного слушания, которое состоится 30 января.
Ущерб от нападения предстоит оценить экспертам-реставраторам.
В 2018 году 37-летний приезжий из Воронежа Игорь Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно Репина, и повредил его.
В суде он заявил, что поступил так, поскольку картина «создавала неприятное впечатление».
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