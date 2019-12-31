ГТС Украины и Словакии подписали договор о транзите газа

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) подписал технический договор о взаимодействии подписан со словацким оператором EUSTREAM. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

«Есть соглашения со всеми смежными операторами ГТС. Только что в Брюсселе Оператор ГТС Украины подписал со словацким оператором EUSTREAM технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны», – говорится в сообщении.

Таким образом, новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами газопроводов Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года.

«Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и «Газпрома» входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года», – отметили а пресс-службе.

Украина перестала закупать газ у российского газового монополиста «Газпром» в ноябре 2015 года и начала поставлять реверсный газ из трех стран – Польши, Венгрии и Словакии.

В России называли «искусственным реверсом» закупку Украиной газа у европейских стран. «Это наш российский газ, только купленный Украиной через европейских посредников», – заявил в феврале 2017 года министр энергетики РФ Александр Новак.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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