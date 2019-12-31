Песков сказал, что сейчас трудно назвать дату запуска «Северного потока – 2»

Сейчас трудно прогнозировать, когда будет запущен российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом журналистам 31 декабря сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает агентство «Интерфакс».

По словам Пескова, он «не думает, что кто-то сейчас возьмется назвать дату» запуска. Он заявил, что возникли «объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с нормами международного права», вероятно, имея в виду санкции США против компаний, связанных с «Северным потоком – 2».

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2», швейцарская компания Allseas, после введения санкций приостановила работы.

Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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