Песков сказал, что сейчас трудно назвать дату запуска «Северного потока – 2»

Сейчас трудно прогнозировать, когда будет запущен российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом журналистам 31 декабря сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает агентство «Интерфакс».
По словам Пескова, он «не думает, что кто-то сейчас возьмется назвать дату» запуска. Он заявил, что возникли «объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с нормами международного права», вероятно, имея в виду санкции США против компаний, связанных с «Северным потоком – 2».
В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2», швейцарская компания Allseas, после введения санкций приостановила работы.
Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.
«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.
В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Самый темный час… Российско-американские отношения переживают, пожалуй, один из самых сложных моментов за историю. Некоторые эксперты отмечают, что до такого уровня антироссийской истерии общество в США не доходило даже в те годы, когда Вашингтон и Москва всерьез задумывались о взаимном ядерном уничтожении. Политолог Олег Чеботарев напомнил о закономерности, которую заметили в российском руководстве: хорошие или […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Санкт-Петербурге мужчина выставил на продажу монету за миллиард рублей / 8 декабря
- Мнение: Переворот в Боливии стал началом борьбы за «металл будущего» / 26 ноября
- Наташа Королева опасается, что ее сын встречается сразу с несколькими девушками / 1 декабря
- Мнение: Бородина: «Я — золотая антилопа» / 29 ноября
- «Моя принцесса»: Александр Емельяненко впечатлил поклонников своей нежностью / 21 декабря
- Ляйсан Утяшева и Павел Воля нарядили ёлку вместе с детьми / 23 декабря
- Выбор между капитуляцией и войной: прогноз по встрече Зеленского с Путиным / 6 декабря
- Диетолог Наталья Стукова опровергла 4 основных мифа о правильном питании / 30 ноября