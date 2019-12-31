Мнение: Достижения России в 2019 году

Вопреки жалобам диванных экспертов, 2019 год был России был весьма хорош. Мы запустили много крупных проектов, серьёзно укрепили финансовую систему страны, заключили важные международные соглашения. Самые яркие наши достижения за год команда «Справочника патриота» собрала вот в этой статье:

https://ruxpert.ru/2019_год

Январь 2019 года

https://ruxpert.ru/Январь_2019_года

– Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года дорос до величины прожиточного минимума. *

– Российские учёные разработали препарат, способный блокировать один из основных механизмов астмы — хроническое воспаление бронхов. *

– В Калининградской области введён в эксплуатацию плавучий терминал регазификации, который полностью снимет зависимость региона от транзитных поставок газа. *

– Центральный энергорайон Якутии присоединён к единой энергетической системе России — с начала года заработал крупнейший в России энерготранзит 220 киловольт «Нерюнгринская ГРЭC — Нижний Куранах — Томмот — Майя», построенный ПАО «ФСК ЕЭС» (протяженность линии — 756 км). *

– «Яндекс» представил коммерческую версию автомобильного бортового компьютера. *

– На вооружение ВС России поступил боевой робот «Уран-9». *

– Москва заняла первое место среди городов мира по уровню местного государственного онлайн-обслуживания (так называемый «Рейтинг электронных правительств ООН»). *

– «Почта России» открыла объединённый центр обработки данных — вычислительная инфраструктура создана на базе принадлежащего «АйТеко» дата-центра «ТрастИнфо» (Москва) и ЦОД «Ростелеком» (Адлер). *

Февраль 2019 года

https://ruxpert.ru/Февраль_2019_года

– Открыт железнодорожный обход Краснодара — двухпутный электрифицированный участок Козырьки—Гречаная длиной 65 км с двумя новыми грузовыми станциями (стоимость проекта — 36 млрд рублей). Новая дорога позволит увеличить пропускную способность ж/д линий к черноморским и азовским портам с нынешних 34 млн тонн груза до 125 млн тонн. **

– На «Энергомаше» собран самый мощный ракетный двигатель в мире — первый двигатель РД-171МВ для создаваемой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш»). Тяга двигателя — более 800 тонн. *

– Россия создала систему радиационного контроля околоземного космического пространства. *

– «Татнефть» начала промышленную отгрузку бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 производства НПЗ «ТАНЕКО» в Нижнекамске (объём инвестиций в проект — более 19 миллиардов рублей). *

– В России утверждён порядок обязательного присвоения звёзд гостиницам и отелям. *

– В аэропорту Шереметьево построен первый в России аэромост (путепровод на третьей ВПП через Шереметьевское шоссе и реку Клязьма). *

– Скоростные поезда «Ласточка» начали курсировать маршруту «Псков — Великий Новгород — Петрозаводск». *

– В Омской области введена подстанция «Восход» с мощностью 500 кВ, соединившая энергосистемы Урала и Сибири. Объём инвестиций составил 5,6 млрд рублей. Подстанция должна уменьшить транзит электроэнергии через Казахстан, тем самым обеспечив ежегодную экономию 1,5 млрд рублей. *

– «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию подводную волоконно-оптическую линию связи Сахалин — Южные Курилы длиной 815 км (стоимость проекта — 3,3 млрд рублей). Теперь у жителей Курильских островов появился неограниченный Интернет. *

– В ОЭЗ «Данков» (Липецкая область) открыт завод «Ангел ист рус» — крупнейшее дрожжевое предприятие в России (стоимость проекта — 6,8 млрд рублей). *

Март 2019 года

https://ruxpert.ru/Март_2019_года

– На Чуктуконском месторождении в Красноярском крае выявлены крупнейшие в Евразии запасы редкоземельных металлов — объёмы триоксидов редких земель в залежах оцениваются в 2,8 млн тонн; объёмы оксида ниобия — в 443 тысяч тонн, а триоксида скандия — в 3,39 тысяч тонн. *

– РусГидро запустило третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС на Колыме — мощность станции возросла почти вдвое (с 168 МВт до 310,5 МВт). Это обеспечит надёжность энергоснабжения Магаданской области, изолированной от единой энергосистемы страны. *

– Запущен сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay. *

– В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт.. *

– Российский конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд на дистанции 500 метров (33,616 секунды). *

– В Красноярске прошла первая в России XXIX Зимняя Универсиада — российская сборная побила свой же рекорд по числу медалей (112 всего, 41 золотых, 39 серебряных, 32 бронзовых), поставленный в Алма-Ате в 2017 году, когда была завоёвана 71 медаль. Мероприятия Универсиады-2019 посетили 320 тысяч зрителей. **

– В Крыму запущены вторые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС. Совокупная мощность этих работающих на природном газе ТЭС составляет 940 МВт — 90 % необходимой Крыму энергии (общая стоимость строительства — 70 млрд рублей). **

– В Ставропольском крае вывели две новые тонкорунные породы овец — джалгинский меринос и российский мясной меринос. *

– Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне запустил главную установку первой в мире фабрики сверхтяжёлых элементов — новый циклотрон ДЦ-280 (Дубненский циклотрон). С помощью ДЦ-280 планируется синтезировать элементы с атомными номерами 119 и 120. *

– Начал работу исследовательский нейтронный реактор ПИК в Гатчине (Ленинградская область). *

Апрель 2019 года

https://ruxpert.ru/Апрель_2019_года

– В городе Высоцк (Ленинградская область) начал работу завод «Криогаз-Высоцк» — третий в России производитель сжиженного природного газа (после завода проекта «Сахалин‑2» и завода «Ямал СПГ»). Объём инвестиций в проект составил более 50 млрд рублей. **

– Трансмашхолдинг открыл завод по сборке подвижного ж/д состава в городе Боксбурге (ЮАР) под брендом «ТМХ Африка» (дочернее предприятие Трансмашхолдинга в ЮАР). *

– В индустриальном парке «Есипово» Московской области открыт завод »Mercedes-Benz» мощностью 25 000 автомобилей в год, объём инвестиций составил 19 млрд рублей. *

– Компания «ТОКЕМ» открыла в Кемерово единственное в России производство технических и чистых ионообменных смол для подготовки воды в тепловой и атомной энергетике, химической и металлургической промышленности. Россия стала пятой страной в мире, которая будет выпускать такую продукцию. *

– Открыт крупнейший в России Центр геномной селекции в Домодедово (Московская область). *

– Компания BIOCAD зарегистрировала первый российский препарат на основе моноклональных антител — ингибитор интерлейкина-17 (anti-IL-17) для лечения среднетяжёлого и тяжёлого псориаза. *

– Авиастроительной корпорация «Иркут» получила первые образцы нового отечественного двигателя ПД-14, предназначенные для установки на новейшие пассажирские лайнеры МС-21. *

– В Москве впервые в мире прошла успешная операция по пересадке лёгких и печени ребёнку. *

– Запущена в серийное производство российская система «НейроЧат», которая позволяет силой мысли управлять устройствами и выходить в интернет (аппарат имеет медицинское назначение). *

– Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. *

– Впервые в мире в России прошла успешная операция по замене тазовых костей на эндопротез, напечатанный на 3D-принтере. *

– Омский НПЗ произвёл первую партию игольчатого кокса, используемого для изготовления сверхнадёжных графитированных электродов для металлургической, атомной, химической и космической отраслей. Начиная с 2021 года Омский НПЗ постепенно будет импортозамещать этот продукт. *

Май 2019 года

https://ruxpert.ru/Май_2019_года

– Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины. *

– Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. *

– Москва стала лидером среди европейских городов по числу электробусов. *

– В Набережных Челнах открылся завод по производству каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz. Объём инвестиций составил свыше 14 млрд рублей. *

– В Пензенской области состоялось открытие крупнейшего в Европе завода по переработке индейки. Объём инвестиций на начальном этапе составил более 11 млрд рублей — всего в проект предполагается вложить 50 млрд рублей. *

– В Ульяновске завершена первая отечественная полностью роботизированная линия для бесстапельной сборки крупных самолетов. *

– «Яндекс» представил технологию «умный дом» под управлением голосового помощника «Алиса» — предусмотрено использование интеллектуальных осветительных приборов, «умных» розеток и других бытовых устройств. «Алису» можно попросить зажечь свет, убавить температуру на кондиционере или повысить громкость музыки. *

– Разработан первый отечественный суперкомпьютер на базе 8-ядерных процессоров «Эльбрус» — совместная разработка ИНЭУМ им. И. С. Брука и группы компаний «РСК». *

– В России созданы реактивные ранцы для перелётов в открытом космосе. *

Июнь 2019 года

https://ruxpert.ru/Июнь_2019_года

– С 1 июня в России отменены национальный и внутрисетевой роуминг. Стоимость услуг связи теперь не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. На всей территории России законодательно закреплены бесплатные входящие звонки. *

– В Тульской области состоялось открытие автозавода Naval китайского автоконцерна Great Wall – мощность предприятия составляет 80 тысяч автомобилей в год. Объём инвестиций – $0,5 млрд (32,1 млрд рублей). **

– Первый международный видеозвонок из России по 5G соединил Санкт-Петербург и Хельсинки, что ознаменовало начало практического применения сетей мобильной связи новейшего 5-го поколения. **

– В Крыму на подъезде к Крымскому мосту запущено движение по четырём полосам на трассе «Таврида». *

– В Кингисеппе (Ленинградская область) открылся завод компании «Еврохим» по производству аммиака. Объём инвестиций составил $1,2 млрд (77,3 млрд рублей). *

– На Вынгапуровском месторождении (ЯНАО) впервые добыли нефть, найденную с помощью нейросети. *

– В Новосибирской области завершены испытания первого отечественного «умного» накопителя энергии большой мощности – устройство не просто запасает энергию и отдает её в сеть, а само решает, в какое время и в каком количестве это делать в зависимости от задач, которые перед ним стоят. *

– На петербургском Южном полукольце (Ленинградская область) введён в эксплуатацию новый путепровод, соединивший сразу четыре федеральные трассы — Московское, Киевское, Таллинское и Мурманское шоссе. Грузовой транспорт теперь сможет беспрепятственно идти в обход Санкт-Петербурга. *

– Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях Великой Отечественной войны. *

– Золотовалютные резервы России впервые за 5 лет превысили 500 млрд долларов, увеличившись на 15% за минувший год. *

– Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации. *

– Россия отказалась от использования доллара и системы SWIFT при продаже оружия. *

Июль 2019 года

https://ruxpert.ru/Июль_2019_года

– Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по пунктуальности выполнения рейсов и соблюдению графика полетов. *

– Российская компания «Герофарм» зарегистрировала отечественный аналог человеческого инсулина — инсулин лизпро двухфазный.**

– Российская команда впервые завоевала золото на Чемпионате мира по пляжному волейболу: в финале Вячеслав Красильников и Олег Стояновский выиграли у представителей Германии со счётом 2:1. *

– Россия начала поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции. Стоимость контракта — 2,5 млрд долларов. *

– Россия запустила в космос ракету «Протон-М» с рентгеновской космической обсерваторией Спектр-РГ, которая направится на расстояние 1,5 миллиона километров в точку Лагранжа L2, где уравновешено гравитационное влияние Солнца и Земли. **

– Первая российская газовая турбина большой мощности «ГТД-110М» для энергетических установок прошла основной этап испытаний. Турбина должна стать конкурентом аналогичной продукции компании Siemens. *

– Россиянин Дмитрий Факирьянов выиграл проходивший в Китае чемпионат мира по альпинизму в высшей категории сложности. *

– Каменск-Уральский металлургический завод (Свердловская область) завершил строительство комплекса по производству полуфабрикатов из алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов. Стоимость проекта — 46,2 млрд рублей. *

– В Кузнецке (Пензенская область) открыт крупнейший в Европе завод по производству поролона. Объём инвестиций составил 1,7 млрд рублей. *

– В Туле (Тульская область) состоялось открытие металлургического завода «Тула-Сталь» — первого в России интегрированного производителя качественного сортового проката из конвертерной стали. Объём инвестиций — 55 млрд рублей. *

– В Зеленограде (Москва) компанией «Микрон» начато производство чипов для новых электронных паспортов. *

– В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (Москва) разработан материал, который позволит заряжать гаджеты теплом человеческого тела. *

– Введён в эксплуатацию участок «Томмот-Нижний Бестях» Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. *

– В Томском государственном университете создали первые отечественные синие органические светоизлучающие диоды для дисплеев. **

– В Томском политехническом университете из тория создали новое топливо для инновационных ядерных систем нового поколения — внедрение этого вида топлива обусловлено тем, что запасы тория (по предварительным оценкам) в 4-5 раз превышают запасы урана. *

Август 2019 года

https://ruxpert.ru/Август_2019_года

– В Москве запущена первая в России пилотная зона 5G — сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети в диапазоне 28 ГГц было развернуто на Тверской улице от Кремля до Садового кольца. **

– «Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу» — аппарат является саморазлагающимся, то есть он по команде должен «испариться» под действием факторов космического пространства, прежде всего из-за нагрева. **

– Завершено строительство Тюменской кольцевой автодороги (ТКАД). К ТКАД присоединены все четыре федеральные автомобильные дороги, которые связывают областной центр с соседними регионами: Екатеринбург—Тюмень, Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск, Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск и Тюмень—Ишим—Омск. *

– В Кемеровской области завершено строительство первой в Сибири скоростной магистрали: открыто движение на завершающем участке дороги высшей категории Кемерово—Ленинск-Кузнецкий, непосредственно переходящем в построенную в 1972—1995 гг. четырёхполосную трассу до Новокузнецка. *

– За первое полугодие 2019 года общая продолжительность жизни в России повысилась до 73,7 лет (у женщин до 78,5 года), что на 0,8 года выше показателя за аналогичный период 2018 года. *

– Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа (Архангельская область), подтвердила открытие пяти островов в Карском море. Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. метров. *

– В Кронштадте впервые в России запущена 5G-сеть в масштабах целого города. *

Сентябрь 2019 года

https://ruxpert.ru/Сентябрь_2019_года

– На острове Шикотан (Сахалинская область) состоялось открытие рыбоперерабатывающего завода ГК «Гидрострой» стоимостью 6,5 млрд рублей. *

– В Амурской области введена в эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС мощностью 320 МВт — самая мощная в России из числа гидроэлектростанций, с нуля построенных после развала СССР (начало строительства — 2010 год). **

– В Орле (Орловская область) состоялось открытие завода напольных ПВХ-покрытий (объём инвестиций составил 4,1 млрд рублей). *

– Золотой запас России за год увеличился на 42%, до 109,5 млрд долларов — всего за десять лет рост запасы увеличились в четыре раза. Внешний долг России теперь полностью покрывается золотовалютными резервами. ***

– Число абортов в России за четыре года снизилось на 30% — в частности, на 42% сократилось число абортов по желанию женщины. *

– Российские ученые впервые показали двухкубитный алгоритм Гровера на сверхпроводниковом квантовом компьютере. *

– Ростех представил УЗИ-сканер экспертного класса отечественного производства. *

– Росатом ввёл в эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) «Калининский» общей мощностью в 80 МВт — это первый дата-центр в проекте создания сети высокозащищенных и надежных дата-центров вблизи атомных электростанций. *

– Очаковский комбинат пищевых ингредиентов (Москва) представил первые в России 40 грамм «мяса из пробирки». В качестве основы был взят образец мышечной ткани теленка, который поместили в питательную среду, где клетки стали делиться. *

– В России заработала самая длинная в мире волоконно-оптическая линия связи с квантовым шифрованием (143 км) — мировой рекорд был установлен учеными из Казанского квантового центра (Татарстан). *

Октябрь 2019 года

https://ruxpert.ru/Октябрь_2019_года

– Сингапур подписал с Евразийским союзом соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) — по нему товары стран ЕАЭС получают беспошлинный доступ на территорию Сингапура. *

– В Санкт-Петербурге открыли три новые станции метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Ожидается, что ежедневно новые станции будут перевозить порядка 900 тысяч пассажиров. *

– На Нюрбинском горно-обогатительном комбинате (Якутия) обнаружен необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается ещё один алмаз — это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи. *

– Количество преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, за последние три года сократилось в России в два раза — с 28,2 тысяч до 14,6 тысяч (на 48,4 %). В первом полугодии 2019 года статистикой зафиксировано 5,9 тысяч таких преступлений (меньше на 42,4 %). *

– В Сочи завершилось проведение первого саммита «Россия–Африка» — по его итогам Россия подписала 92 соглашения на общую сумму более 1 триллиона рублей. *

– Россия заняла 28 место в рейтинге стран по лёгкости ведения бизнеса (Doing Business-2020) — в прошлом году Россия находилась на 31-й позиции. Согласно докладу Всемирного Банка (составитель рейтинга) Россия смогла улучшить свои позиции благодаря ускорению подключения предприятий к системе электроснабжения, усилению защиты миноритарных инвесторов и дальнейшему совершенствованию программного обеспечения предприятий 1C. В 2012 году Россия находилась на 120-м месте в рейтинге Doing Business. *

– Сербия подписала с Евразийским союзом соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ). *

– МГУ им. М.В. Ломоносова вошёл в топ-50 лучших вузов мира, заняв 50-е место. Также в рейтинг RUR Reputation Rankings, охвативший 834 вуза по всему миру, вошло ещё 72 российских вуза. На втором месте среди российских ВУЗов оказался МФТИ (113 место), на третьем — СПбГУ (118 место). Список основан на двух показателях: репутации университета в области преподавания и в области исследований. **

– За 2009—2019 годы смертность от инсульта в России снижена в два раза. Смертность от острых инфарктов миокарда снизилась на 20%. *

– В Бурятии состоялось открытие трёх новых солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 45 МВт. Объём инвестиций составил 6 млрд рублей. *

– В Забайкальском крае состоялось открытие солнечных электростанций (СЭС) «Орловский ГОК» и «Балей» с совокупной мощностью 30 МВт. Объём инвестиций составил 4,4 млрд рублей. *

Ноябрь 2019 года

https://ruxpert.ru/Ноябрь_2019_года

– На Нововоронежской АЭС введён в эксплуатацию энергоблок № 7 новейшего поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200. **

– Подведены итоги инвентаризации месторождений углеводородов, чьи запасы превышают 5 млн тонн — согласно докладу Минприроды, рентабельной для добычи нефти в России хватит на 33 года. В России имеется 609 крупных месторождений (каждое с запасами выше 5 млн тонн) — их общие запасы составляют 17,4 млрд тонн нефти, из которых рентабельными являются 11 млрд тонн, то есть 64% от общего объёма. *

– На Новолипецком металлургическом комбинате после масштабной реконструкции введена в строй доменная печь № 6 (ДП-6). Инвестиции в проект составили более 35 млрд рублей. *

– Компания «Яндекс» адаптировала голосовой помощник «Алиса» для работы в Турции и добавила его в приложение «Навигатор» — турецкий стал первым иностранным языком, на котором «заговорила» «Алиса». *

– На всемирных соревнованиях по робототехнике World Robot Olympiad (WRO) сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. *

– В России собран рекордный урожай масличных культур — валовый сбор составил 21,2 млн тонн, что на 20 % выше аналогичного периода прошлого года (17,7 млн тонн). *

– В Москве открылась крупнейшая в мире городская вертикальная ферма «РусЭко» — общая «посевная площадь» теплицы составляет 67 тыс. м² (более 6 га). Телица производит свежие салаты и зелень 20 видов, а на полках в общей сложности разместились 280 тысяч лотков с растениями — причём 1 м² вертикальной фермы приносит в 10 раз больше урожая по сравнению с классической теплицей. Зелень выращивается гидропонным методом — без пестицидов и ядохимикатов. Объём инвестиций составил 5 млрд рублей. ***

– Открыто движение по западному объезду Сергиева Посада (Московская область) — общая стоимость строительства составляет свыше 7,5 млрд рублей — из них почти 4,7 млрд рублей вложено в третий этап. *

– Запущены Московские центральные диаметры (МЦД) — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово-Лобня) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино-Подольск) (182 станции и 375 км путей). **

– Скоростная трасса М11 Москва—Петербург открыта для движения транспорта — запущен последний восьмой участок. Общая длина дороги составляет 669 км, стоимость строительства составила 520 млрд рублей **

– В Воронежской и Ленинградской областях открыты крупные комплексы по выращиванию шампиньонов. Стоимость проектов составила, соответственно, 2,5 млрд рублей и 5,6 млрд рублей.***

Декабрь 2019 года

https://ruxpert.ru/Декабрь_2019_года

– Первая загоризонтная радиолокационная станция типа «Контейнер» в России заступила на боевое дежурство в Мордовии — РЛС способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тысяч километров от государственной границы России.***

– Владимир Путин подписал закон о запрете на продажу гаджетов без российского программного обеспечения. *

– В Ленинградской области начал работу новый современный завод полного цикла по производству растворимого кофе. Объём инвестиций составил 6,4 млрд рублей. **

– Рентгеновская космическая обсерватория «Спектр-РГ» достигла точки Лагранжа и начала работу по обзору звёздного неба. Сумма восьми независимых карт, которые ожидается получить через 4 года работы, позволит достигнуть рекордной чувствительности и обнаружить около трёх миллионов активных ядер галактик и квазаров, сто тысяч скоплений и групп галактик и около полумиллиона активных звезд, белых карликов, пульсаров и остатков вспышек сверхновых, нейтронных звезд и черных дыр в нашей Галактике. **

– В России отменён «банковский роуминг», то есть комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — соответствующий закон подписан Владимиром Путиным. Изменения вступят в силу через 180 дней (13 июня 2020) после опубликования закона. **

– В Республике Алтай ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 55 МВт — вторая очередь Ининской СЭС (15 МВт) и Усть-Коксинская СЭС (40 МВт). Общий объём инвестиций в эти две станции составил порядка 5,5 млрд рублей. *

– Первая в мире плавучая атомная ТЭС «Академик Ломоносов» начала свою работу в городе Певек на Чукотке. ПАТЭС «Академик Ломоносов» будет второй электростанцией (после Билибинской АЭС), снабжающей Чукотку электроэнергией. *

– Россия и Украина достигли компромисса в условиях транзитных поставок газа через украинскую территорию — заключено соглашение сроком на пять лет, в течение которых через украинскую ГТС будет прокачано 225 млрд кубометров газа. Россия обязалась выплатить 2,9 миллиарда долларов с учетом пени, назначенных решением Стокгольмского арбитража — при этом Киев отозвал новый иск в Стокгольм почти на 12 миллиардов долларов и аннулировал решение своего антимонопольного комитета на 7,4 миллиарда. Таким образом, после уплаты долга у «Газпрома» и «Нафтогаза» не останется нерешённых денежных споров. ***

– Полностью завершилось строительство железнодорожной части Крымского моста — движение по нему открыл Владимир Путин. В тот же день (14:00) из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился первый поезд «Таврия», а первый поезд из Москвы в Симферополь был запущен 24 декабря. Начало железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. **

– Агентство Bloomberg признало Россию и российские компании самым выгодным направлением для инвестиций в 2019 году. *

Источник: Место для дискуссий

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