Иван Охлобыстин ткнул лицом в грязь Кристину Асмус

31.12.2019, 17:37, Разное

Сценарист Иван Охлобыстин признался, что так и не посмотрел скандальную картину. К слову, он и не планирует делать это, чтобы не разочаровываться. Тем не менее он согласен с мнением о том, что фильм получился никакой.

Именно поэтому, по мнению актера, продюсерам пришлось прибегнуть к запасному плану. Чтобы подогреть интерес к неудавшейся работе, авторы картины спровоцировали скандал вокруг обнажившейся Асмус.

«Она, дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу «Интерны» – она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили», – заявил Охлобыстин.

Иван отметил, что будет и дальше заступаться за коллегу. По его словам, Кристина является частью его ближайшего круга общения.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 26 Дек 2019 в 9:05 PST

Напомним, что недавно разразился громкий скандал между режиссером и Аленой Водонаевой. Звезды до сих пор продолжают хейтить друг друга в Сети, не брезгуя оскорблениями.

Как писали «Дни.ру», причиной стало высказывание модели «не рожать стране рабов». Это возмутило Ивана, и он назвал Алену проституткой.



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