Эндокринолог рассказала о правилах питания 1 января

31.12.2019, 17:37, Новости дня

Утром после новогодней ночи желательно легко позавтракать и не перегружать организм, а оставшиеся блюда с праздничного стола можно доесть в середине дня, рассказала заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий центра эндокринологии Минздрава Лариса Cавельева.

«Утром 1 января советую легко позавтракать и выйти на улицу погулять, подвигаться, походить на свежем воздухе. В обед можно доесть оставшиеся салаты, а перед ужином вновь сходить погулять или наведаться в гости. На ужин лучше не перегружать организм, съесть какую-то легкую пищу. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше на следующий день устроить организму разгрузку. Выпить кефир, приготовить кашу на обезжиренном молоке или воде, лёгкий куриный бульон. Главное – не перегружать организм лишними калориями и, конечно, больше двигаться», – рассказала врач RT.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал газете ВЗГЛЯД о главных ошибках во время новогоднего застолья.



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