Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин поздравил собаку-спасателя с Новым годом

Ваня Фокин, спасенный в прошлом году из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, пообщался по видеосвязи со спасателями и собакой, которая нашла его под обломками.
Ваня и его семья поздравили сотрудников МЧС с наступающим Новым годом. Мальчику также удалось пообщаться с собакой Грейс, которая нашла живого ребенка под завалами. В подарок Грейс получила от Вани 3 кг корма. Спасатели также поинтересовались состоянием здоровья Вани. По словам мамы мальчика, он уже бегает и прыгает. Видео публикует Telegram-канал Mash.
Напомним, обрушение дома в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек. Президент Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» челябинских спасателей, работавших при ЧП.
Крест «За доблесть» вручен спасателю Петру Гриценко, который извлек из-под завалов жилого дома в Магнитогорске 10-месячного Ваню Фокина. Врачам удалось восстановить кровообращение и спасти обмороженную ногу мальчика. В октябре Ваня самостоятельно сделал первые шаги.
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