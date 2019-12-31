Лариса Долина о преподавательской деятельности: «Я – жёсткий учитель»

Отечественная джазовая эстрадная исполнительница Лариса Долина недавно пояснила о преподавательской деятельности в Московском государственном институте культуры. Певица призналась, что требовательна к студентам и очень «жёсткий учитель».

Гостем недавнего эфира вечернего шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио» стала Лариса Долина. Певица пояснила ведущей о работе завкафедрой эстрадно-джазового пения в МГИКе. Преподавательской деятельностью она занимается около трёх лет, заметив, что большинство студентов относятся к учёбе ответственно и всегда выполняют поставленные перед ними задачи. При этом Долина говорит, что как учитель требовательна и сдать у неё экзамены непросто. Самым главным требованием является посещение занятий, а наиболее ценится трудолюбие.



К работе Лариса Долина подходит ответственно, стараясь передавать студентам знания и опыт. К примеру, в уходящем году она организовала концерт и молодые таланты смогли посмотреть выступление именитых артистов. Среди приглашённых знаменитостей были: Буйнов, Панайотов и Чумаков, которых зрители встречали и провожали бурными аплодисментами.

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