Сергей Безруков показал, как со своей семьей готовится к встрече Нового года

31.12.2019, 17:21, Разное

Популярный российский актер Сергей Безруков показал на видео, как со своей семьей готовится к встрече Нового года. Соответствующую публикацию артист добавил на свою страницу в Instagram.
Сергей Безруков является одним самых востребованных российских актеров. Большое признание он получил благодаря сериалу «Бригада», помимо этого он примерил на себя роль Есенина, Пушкина. В настоящее время артист счастлив в браке с кинорежиссером и сценаристом Анной Матисон, которая младше супруга на 10 лет. Плодом любви звездной пары стали двое детей — трехлетняя дочь Мария и годовалый Степан. Как и все жители планеты, знаменитая семья готовится к встрече Нового года, Безруков решил запечатлеть этот процесс. На видео можно увидеть наследника, который активно бегает по дому, в то время как второе чадо помогает маме делать новогоднее угощение.
«Традиции — это святое!!!!!))) Готовим торт новогодний», — прокомментировал ролик артист.

Пользователи Сети не смогли удержать слов восторга от такой теплой атмосферы. Поклонники принялись поздравлять звездную пару и их малышей, желая удачи, процветания и здоровья в 2020 году. Россияне с юмором отметили, что все настолько вовлечены в процесс, даже Степан старается выполнять свои обязанности, ведь не зря же он бегает по дому.



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