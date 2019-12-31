Мнение: Гиперзвуковое оружие: Россия уверено удерживает лидерство

За минувший год мировая геополитическая ситуация очень серьезно изменилась. Китай и Россия прямым текстом названы Вашингтоном в качестве основных угроз США. Договор об ограничении РСМД прекратил свое существование, что открывает дорогу размещению американских ядерных ракет в Европе и Азии. На очереди ликвидация договора СНВ-3, который, судя по всему, президент Трамп продлевать не намерен.

Система международной безопасности разрушается прямо на наших глазах. Не объявленная официально гонка вооружений между тремя ведущими в военном отношении странами – США, РФ и КНР – де-факто началась. Поскольку отечественная военная доктрина не имеет выраженного агрессивного характера, наибольшее внимание Минобороны РФ уделяет средствам сдерживания. Хорошая новость состоит в том, что «кое-что» в запасе, крайне неприятное для потенциального противника, у нас есть.

Речь идет о модном теперь гиперзвуковом оружии. В свое время российские оборонщики обратились к этому направлению «от бедности», и неожиданно для многих вырвались вперед. Это не пропаганда, данный факт подтверждает глава Пентагона Майк Эспер:

Несколько лет назад мы взяли паузу в том, что касается этих технологий. Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего.

Что же у России имеется «в железе», что появится вскоре, и удастся ли нам сохранить позиции опережающих в гиперзвуке?

«Циркон»

Это то, что есть здесь и сейчас. Эта гиперзвуковая противокорабельная ракета создана на замену «Граниту». Она способна поражать и наземные, и морские цели, ее дальность полета увеличена до 1 тысячи и более километров. Скорость превышает 8 Махов. «Цирконы» могут запускаться с тех же носителей, что и «Калибры», и «Ониксы». Теперь в планах создание наземной версии гиперзвуковой ракеты, а также увеличение скорости ее полета свыше 10 Махов. Это позволит «Циркону» легче «вскрывать» существующую и перспективную ПРО потенциального противника.

«Кинжал»

Х-47М2 «Кинжал» — это «наше все» в воздухе. По сути, ракета представляет собой вариацию на тему «Искандера», которую можно запускать с самолета. В качестве носителей сейчас используются истребители МиГ-31БМ. Модернизированный самолет способен принять и отправить в полет одну гиперзвуковую ракету, каждая из которых является потенциальной «убийцей авианосцев». Помимо кораблей, вплоть до самых больших, «Кинжал» поразит при необходимости и наземный стационарный объект.

Дальний бомбардировщик Ту-22МЗМ примет сразу четыре гиперзвуковых ракеты, в перспективе оснащение ими и истребителей пятого поколения Су-57. Боеприпас «Кинжала» может быть также ядерным. Скорость полета авиационной ракеты Минобороны РФ планирует увеличить еще более, также свыше 10 Махов.

«Авангард»

Это гиперзвуковой планирующий крылатый блок, предназначенный для преодоления всех существующих и перспективных систем ПРО. Подобное достигается маневренностью и невероятной скоростью движения – свыше 20 Махов. Теперь это точно не «мультик». Буквально пару дней назад первый комплекс «Авангард» встал на боевое дежурство в ракетных войсках в Оренбургской области. Началось серийное производство гиперзвуковых блоков.

«Сармат»

В настоящее время в качестве носителя для «Авангарда» используется УР-100Н, довольно возрастная советская МБР. В ближайшем будущем их должны заменить перспективные ракеты РС-28 «Сармат». Новая МБР будет способна преодолевать ПРО по самым сложным траекториям, а ее гиперзвуковые маневрирующие боевые блоки – уничтожать все цели противника, осуществляя «орбитальную бомбардировку». Приятным бонусом является то, что даже списанные с боевого дежурства «Сарматы» смогут приносить пользу, производя запуски космических аппаратов на орбиту. В войска поступить МБР должны уже в 2021 году.

Арсенал Минобороны РФ и его потенциал весьма внушительные. Тем не менее, расслабляться рановато. США и Китай дышат в спину, работая над собственным гиперзвуком.

Пентагон рассчитывает к 2022 году получить гиперзвуковую ракету Lockheed Martin AGM-183A ARRW. Точные ее ТТХ пока неизвестны, но, по некоторым данным, скорость американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, способной нести ядерную боевую часть, достигнет 20 Махов. Стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США смогут поражать цели практически в любой точке земного шара.

Кроме того, в Вашингтоне задумались и о самых передовых средствах гиперзвуковой ПРО. Так, американское оборонное агентство DARPA представило перспективную противоракетную систему Glide Breaker, которая, по задумке, должна поражать и «Кинжалы», и «Авангарды».

Теперь очень многое будет зависеть от того, насколько технологический уровень и производственные возможности России будут соответствовать ее основным конкурентам в лице США и КНР, чтобы оставаться впереди.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/147736.html

Источник: Теория элит

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