Коболев: Ожидаю, что в 2020 году «Северный поток – 2» ввести в эксплуатацию не удастся

России не удастся ввести в эксплуатацию в 2020 году газопровод «Северный поток – 2». Такое мнение глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев выразил 31 декабря на брифинге, который транслировал «Нафтогаз».

«Я ожидаю, что в следующем году «Северный поток» ввести в эксплуатацию не удастся. Мне тяжело комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но по информации, которой я владею, Российская Федерация сейчас не имеет судна, которое могло бы достроить «Северный поток – 2», – сказал он.

В декабре США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2», швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.

Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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