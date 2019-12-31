Заняли весь пьедестал: российские лыжники одержали оглушительную победу

В итальянском городе Толбах в рамках «Тур де Ски» прошла индивидуальная мужская гонка на 15 километров свободным стилем. Российские спортсмены показали ошеломительны результат: они заняли лидирующие позиции.
Лыжник Сергей Устюгов завоевал золото, преодолев дистанцию за 31 минуту 2,5 секунды. Второе место занял еще один представитель России – Иван Якимушкин. Спортсмен уступил соотечественнику 22,6 секунды. На третьей строчке разместился Александр Большунов. Ему не хватило 29 секунд для победы, передает РИА ФАН.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В итальянском городе Толбах в рамках «Тур де Ски» прошла индивидуальная мужская гонка на 15 километров свободным стилем. Российские спортсмены показали ошеломительны результат: они заняли лидирующие позиции. Лыжник Сергей Устюгов завоевал золото, преодолев дистанцию за 31 минуту 2,5 секунды. Второе место занял еще один представитель России – Иван Якимушкин. Спортсмен уступил соотечественнику 22,6 секунды. На […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Россия окончательно уходит из Прибалтики, распродавая свои активы / 6 декабря
- Российский газ. Враг не делает скидок / 27 ноября
- Наука: Древние микроорганизмы показали, что жизнь появилась в гидротермальной среде / 5 декабря
- Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение / 17 декабря
- Мнение: Факир устал, а зрителей все больше / 13 декабря
- Анна Семенович на архивном снимке показала, как выглядела в 12-летнем возрасте / 10 декабря
- Манукян назвал участие Пугачевой в старых новогодних шоу «спасением от старости» / 17 декабря
- Путешествие из Луганска в Крым: «Мы уже никому не интересны и не нужны» / 2 июля