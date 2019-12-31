Трамп назвал дату подписания первой части торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.
«Я подпишу нашу очень крупную и всеобъемлющую первую часть торговой сделки с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. Там будут присутствовать высокопоставленные представители Китая», – написал Трамп в Twitter.
Он также добавил, что позже сам отправится в Пекин на переговоры по второй части договоренностей.
Ранее Трамп похвастался принуждением Китая к торговой сделке.
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