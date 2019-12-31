Протестующие штурмовали здание посольства США в Багдаде. Есть раненные

31.12.2019, 17:05, Новости дня

Несколько тысяч человек протестуют у здания посольства США в Багдаде из-за американских авиаударов по шиитскому ополчению. Персонал посольства эвакуирован.

Силы безопасности Ирака применили слезоточивый газ, а охрана внутри здания посольства бросала шумовые гранаты для разгона протестующих.

Reuters сообщает о 12 раненых представителях группировки «Катаиб Хезболла», принимавших участие в протестах, в организации которых президент США Дональд Трамп обвинил Иран.

Трамп также призвал силы безопасности Ирака защитить американское посольство.

 

29 декабря США нанесли авиаудары по базам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Погибли не менее 25 человек. Представители Госдепартамента назвали это «оборонительными ударами» в ответ на ракетную атаку по военной базе вблизи Киркука. Тогда погиб американский контрактник. Удары нанесли шиитские боевики, предположительно, члены «Катаиб Хезболла».

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что своими действиями США нарушили суверенитет страны. Глава «Катаиб Хезболла» пообещал дать Вашингтону жесткий ответ.

В последние месяцы проиранские шиитские силы наносили удары по американским силам на других базах в Ираке, в том числе в Баладе, эт-Таджи, Айн аль-Ассаде и в аэропорту Багдада, а также по посольству США.



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