Трамп оценил предотвращение терактов в России

Президент США Дональд Трамп назвал «отличной координацией» предотвращение Россией терактов благодаря предоставленной спецслужбами США информацией.

«Президент РФ [Владимир] Путин позвонил мне, чтобы поблагодарить меня и США за переданную им информацию о планировавшихся террористических атаках в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых и спасти много жизней. Отличная и важная координация!», – написал Трамп в Twitter.

Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

Сотрудники ФСБ РФ после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Задержанный уже дали признательные показания.

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Последнее: Президент США Дональд Трамп назвал «отличной координацией» предотвращение Россией терактов благодаря предоставленной спецслужбами США информацией. «Президент РФ [Владимир] Путин позвонил мне, чтобы поблагодарить меня и США за переданную им информацию о планировавшихся террористических атаках в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых и спасти много жизней. Отличная и важная координация!», – написал Трамп в […]