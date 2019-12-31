Опубликованы характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

31.12.2019, 17:04, Разное

Инсайдеры из Digital Foundry подтвердили утечки данных, касающиеся технических характеристик игровых приставок новой генерации — PS5 и Xbox Series X. По словам экспертов, данную информацию им удалось выяснить у представителей компании AMD.
Как оказалось, представитель вышеназванного бренда воспользовался GitHub, чтобы хранить фрагменты информации внутренних тестирований из ряда незавершённых проектов. Это касается испытания некоторых процессоров, в том числе и для PS5 с кодовым названием Oberon. Консоль от японской корпорации Sony получит следующие параметры: 8-ядерный чипсет Zen 2 (частота неизвестна), ОЗУ GDDR6 (пропускная способность 448 или 512 Гбит/сек). Помимо этого появятся режимы работы процессора Gen2, Gen1 и Gen0 (две последние совпадают с PS4 Pro и PS4). Таким образом, аппаратная поддержка обратной совместимости действительно имеет место.

Главный конкурент японской консоли — Xbox Series X, получит такой же процессор (8-ядерный Zen 2), а вот ОЗУ GDDR6 имеет большую пропускную способность – 560 Гбит/сек.



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Последнее: Инсайдеры из Digital Foundry подтвердили утечки данных, касающиеся технических характеристик игровых приставок новой генерации — PS5 и Xbox Series X. По словам экспертов, данную информацию им удалось выяснить у представителей компании AMD. Как оказалось, представитель вышеназванного бренда воспользовался GitHub, чтобы хранить фрагменты информации внутренних тестирований из ряда незавершённых проектов. Это касается испытания некоторых процессоров, в […]

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