Названы самые обедневшие за 10 лет российские миллиардеры

Больше всего среди российских миллиардеров за 10 лет потерял бизнесмен Олег Дерипаска. Его состояние сократилось на 6,7 млрд долларов с 2010 года, информирует журнал Forebs.

10 лет назад состояние Дерипаски составляло 10,7 млрд долларов, а по состоянию на 27 декабря 2019 года – 4 млрд долларов, пишет Forbes.

Далее идет председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, чье состояние сократилось на 6,4 млрд долларов. В 2010 году его состояние оценивалось в 7,5 млрд долларов, сейчас же оно составляет 2,1 млрд долларов.

На третьем месте оказался председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин. В 2010 у него насчитывалось 6,4 млрд долларов, а в 2019 он не был включен в список богатейших россиян, минимальный порог для входа в который составлял 500 млн долларов.

Самыми обедневшими миллиардерами за 10 лет также стали: владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров (потерял 3,3 млрд долларов), бывший основной владелец банка «Уралсиб» Николай Цветков (более 2,7 млрд долларов), председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев (более 1,9 млрд долларов), бывший основной акционер «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев (1,8 млрд долларов), президент компании Inteco Management Елена Батурина (1,7 млрд долларов), бывший владелец застройщика СУ-155 Михаил Балакин (потерял все свои 1,6 млрд долларов) и председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации» Александр Лебедев (более 1,5 млрд долларов).

Ранее Forbes составил список миллиардеров-неудачников.

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