Из Крыма выдворили на материковую Украину блогера Гайворонского, который поддерживал Путина

Сегодня ночью, 31 декабря, из оккупированного Крыма выдворили ялтинского блогера Евгения Гайворонского, который в начале поддерживал российскую оккупационную «власть». Об этом сообщает глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.

По его словам, Гайворонского вывезли на материковую Украину в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы РФ. Его оставили в районе пограничного перехода в Чертково-Меловое.

Чубаров отметил, что в данный момент Гайворонский, вероятно, уже в Бахмуте, откуда намерен выехать в Киев. Также глава Меджлиса добавил, что блогером займутся СБУ и прокуратура.

Еще 20 декабря адвокат Алексей Ладин в комментарии «Крым.Реалии» рассказал, что подконтрольный РФ Ялтинский городской суд принял решение о депортации Гайворонского из полуострова. Его отправили в специальный центр полиции в Краснодарском крае России.

«Судебные приставы провели личный обыск, после чего Гайворонского отправили в этот центр. Еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом», — отметил адвокат.

Добавим, что 31 октября Гайворонского обвинили в оскорблении российской власти в социальной сети. Речь идет о посте в Facebook. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 20.1 КоАП России (оскорбление в интернете власти и символов России).

12 ноября Ялтинский суд признал незаконными документы, по которым Гайворонский получил российский паспорт.

Ранее блогера уже арестовывал суд за употребление наркотических веществ.

Гайворонский в начале оккупации Крыма Россией поддерживал оккупационную власть и президента страны-агрессора Владимира Путина.

Неоднократно светился в пропагандистских СМИ, где выступал за «крымскую весну» и продвигал ее идеи. Некоторое время Гайворонский даже был корреспондентом крымской редакции российского издания «Комсомольская правда», а потом изменил свое мнение о РФ и стал работать в оппозиционном СМИ «Примечания».

Крымский журналист Евгений Гайворонский в 2014 году очень радовался приходу России. Ходил в футболке с Путиным, размахивал российским флажком. Но потом что-то пошло не так.

Прошло 5 лет, и теперь Гайворонский хочет, чтобы Крым снова вернулся в Украину. Не понравилось в Россиюшке pic.twitter.com/Cu9j8KxlQg

— Денис Казанський (@den_kazansky) March 22, 2019

В интервью «Крым.Реалии» Гайворонский оправдался, что был романтичным, не знающим мир и политику юношей, но потом «покаялся».

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