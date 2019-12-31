Освобожденный из украинского плена рассказал о заказных задержаниях СБУ

Житель Мариуполя Александр Стельникович, ранее освобожденный из украинского плена в рамках обмена, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вымогают у родственников задержанных деньги за освобождение, а также принимают «заказы» на задержания.

«СБУ контролирует такие финансовые потоки, что можно только представить. Добровольческие батальоны занимаются «отжимом», а сотрудники СБУ их прикрывают. Также есть такие факты, что сотрудникам СБУ заносят деньги, чтобы они посадили в тюрьму неугодного кому-то человека. Я находился в тюрьме с человеком, которого заказали подобным образом. Он просидел за решеткой два с половиной года», – сообщил Стельникович, передает Донецкое агентство новостей.

Кроме того, он рассказал, что сотрудники СБУ также предлагали родственникам выкупить его. «Они называли и 10 тыс. долларов, и один миллион гривен, но даже если бы и были такие деньги, то тяжело поверить, что они нас отпустили бы», – отметил Стельникович.

Ранее освобожденная по обмену украинская спортсменка рассказала, как стала «российским шпионом».

Напомним, 29 декабря впервые за два года между Украиной и республиками Донбасса состоялся обмен пленными и политзаключенными.

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