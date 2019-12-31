Новый год на пляже: Тина Кунаки и Венсан Кассель отдыхают в Бразилии

Год назад, 1 января 2019 года, Тина Кунаки сообщила радостную новость — они с Венсаном Касселем ждут первенца. А слова подтвердила откровенными пляжными снимками, на которых позирует полностью обнаженной и с заметно округлившимся животиком. Малышка Амазония появилась на свет в конце апреля.

Тина Кунаки Тина Кунаки

С тех пор прошел год, и ставшие родителями Венсан и Тина снова решили встретить Новый год в жаркой стране. Вместе с маленькой дочкой они уехали в Бразилию, откуда Кунаки шлет в соцсетях «приветы» в виде горячих снимков в бикини на белых песках, меняя образы с завидной частотой. Гладкая кожа, идеальный пресс, стройные ноги — фигуре мамы 8-месячной малышки можно только позавидовать.

Тина Кунаки Тина Кунаки

А сегодня в кадре с Кунаки появился и Венсан Кассель. На черно-белом снимке, который Тина опубликовала в сторис Instagram, он нежно обнимает свою супругу. С нетерпением ждем теперь снимков с малышкой Амазони!

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Напомним, о романе Венсана Касселя и Тины Кунаки заговорили летом 2015 года — тогда влюбленные впервые были замечены вместе на Ибице. Тине было всего 18. На снимках папарацци объемная прическа скрывала ее лицо, а заодно и возраст. Чуть позже, уже в 2016-м, они отдыхали на пляже в Бразилии, и даже дотошная английская пресса совершила ошибку, написав, что Кунаки 27 лет. Никто не мог поверить, что после 14 лет брака с Моникой, которая, к слову, на два года старше Касселя, он сможет всерьез увлечься нимфеткой. Журналисты считали связь Венсана с Тиной мимолетной и ждали, когда же найдется достойная хищница, способная прибрать этот клад к рукам. Время показало, что они ошиблись.

С самого начала Венсан и Тина решили не скрывать свои отношения: стали часто появляться друг у друга в соцсетях и вместе путешествовать. Историю их знакомства Тина описала в одном из своих немногочисленных интервью — правда, избегая лишних подробностей.

Это был волшебный момент — мы оказались в одном и том же месте одновременно. Я не могу раскрыть все детали нашего знакомства, скажу лишь, что мы оба любим серфинг, —

сказала модель. По ее словам, первое время она даже не подозревала, что Венсан — известный актер. Журналисты, конечно же, заподозрили ее в лукавстве — сложно не знать лицо мужчины, известного на весь мир. Однако у Кунаки всему нашлось объяснение:

Я выросла в сельской местности, — рассказала она. — У нас не было телевизора, мы не ходили в кино. В детстве мои интересы ограничивались школой и футболом. До нашего знакомства я ничего не слышала о Венсане Касселе и не знала, кто он, пока однажды нас не окружили папарацци.

Первый официальный выход в свет Касселя и Кунаки состоялся в ноябре 2016 года на вечеринке Victoria’s Secret. А весной 2017-го они побывали на юбилейном, 70-м кинофестивале в Каннах. Кстати, там же присутствовала и бывшая жена Венсана — Моника Беллуччи, которая вела церемонию. В августе 2018-го Тина и Венсан поженились.

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