Автоновости: Kia рассказала про новый кроссовер XCeed для России

Компания Kia сообщила, что кроссовер XСeed прошел российскую сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства. И уже известны агрегаты, с которыми новинка приедет на наш рынок.

Созданный на базе хэтча Ceed, "приподнятый" XCeed имеет габаритную длину 4395 мм (Ceed – 4310 мм, Ceed SW – 4600 мм) при одинаковой колесной базе, при этом он на 26 мм шире родственных моделей (1826 против 1800 мм). Габаритная высота нового кроссовера составляет 1483-1495 мм, что на 20-60 мм больше, чем у родственных моделей.

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Багажник за счет более длинного заднего свеса стал длиннее. Его объем составляет 426 л (замеры по методике VDA), что на 31 л больше, чем у Ceed, и сопоставимо с показателями наиболее продаваемых в Европе компактных кроссоверов. При сложенных спинках задних сидений объем багажного отсека увеличивается до 1378 л. Дополнительную практичность дают спинки задних сидений складывающиеся в пропорции 40:20:40, наличие электропривода двери багажного отсека Smart Power Tailgate и возможность установить пол багажника в двух различных уровнях.

На российском рынке он получит два бензиновых мотора с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Агрегат 1,4 T-GDI объемом 1,35 л развивает 140 л. с. и 242 Нм, мотор 1,6 T-GDI выдает 200 л. с. и крутящий момент 265 Нм.

Коробка безальтернативна: только 7-ступенчатый "робот" 7-DCT. Все XCeed имеют привод только на переднюю ось.

Более подробная информация о XCeed, комплектациях и сроках выхода на российский рынок будет представлена позднее.

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Последнее: Компания Kia сообщила, что кроссовер XСeed прошел российскую сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства. И уже известны агрегаты, с которыми новинка приедет на наш рынок. Созданный на базе хэтча Ceed, "приподнятый" XCeed имеет габаритную длину 4395 мм (Ceed – 4310 мм, Ceed SW – 4600 мм) при одинаковой колесной базе, при этом он на […]