Автоновости: Chery готовит для России свой самый большой кроссовер

Китайская марка завершила процесс сертификации для нашей страны флагманского кроссовера с индексом 8. Насколько можно судить по опубликованным документам, Chery Tiggo 8 в российском исполнении получился эксклюзивным: такого кроссовера нет даже на домашнем рынке.

Будущая новинка, как следует из опубликованного ОТТС, не станет претендовать на конкуренцию с уже анонсированными для России семиместными кроссоверами из Китая. В Chery решили сделать ставку на простор в салоне и оригинальную моторную гамму: у Chery Tiggo 8 будет, возможно, самый крупный мотор среди коллег.

При длине в 4 700 мм кроссовер в российской спецификации останется пятиместным и сохранит внушительный объем багажного отделения, хотя исполнение с семью посадочными местами также получило требуемые документы (будут ли его продавать, пока неясно).

Любопытно, что в качестве силового агрегата для Chery Tiggo 8 сертифицирована необычная безальтернативная связка из двухлитрового турбомотора и вариатора, тогда как на домашнем рынке Китая эту модель оснащают более компактными двигателями. Развивает российский мотор умеренные для такого объема 170 л.с., но зато новинку официально разрешено заправлять 92-м бензином. Ни механической, ни роботизированной коробок, ни системы полного привода пока не ожидается.

В списке оснащения "восьмерки" судя по документу появятся множество подушек безопасности и водительских ассистентов, климат-контроль, панорамное остекление, электрорегулировки передних кресел, разнообразные подогревы и тому подобное. По предварительным данным, продажи флагманского кроссовера в России Chery планирует начать во втором квартале следующего года – соответственно, ближе к этой дате появятся и уточненные спецификации, и подробности о ценах.

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