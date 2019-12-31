Возле Камеруна напали на греческий танкер, похитили украинского моряка

Возле портового города Лимбе на юго-западе Камеруна с танкера Happy Lady, зарегистрированного в Греции, похитили восемь человек, среди которых есть украинец. Об этом 31 декабря сообщает министерство судоходства Греции.

Судно, стоящее на якоре почти в четырех километрах от берега, подверглось нападению вооруженных людей.

По данным Греции, похищены один украинец, пять граждан Греции и два гражданина Филиппин. Один греческий гражданин получил ранение.

Всего экипаж танкера состоит из 28 человек.

Maritime Bulletin уточняет, что нападение произошло 30 декабря около 23.00.

Танкер Happy Lady построен в 2013 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Возле портового города Лимбе на юго-западе Камеруна с танкера Happy Lady, зарегистрированного в Греции, похитили восемь человек, среди которых есть украинец. Об этом 31 декабря сообщает министерство судоходства Греции. Судно, стоящее на якоре почти в четырех километрах от берега, подверглось нападению вооруженных людей. По данным Греции, похищены один украинец, пять граждан Греции и два гражданина […]