В Багдаде напали на американское посольство в Ираке

31 декабря в Багдаде группа из нескольких десятков сторонников иракской военизированной шиитской группировки напала на посольство США в Ираке. Об этом сообщает Associated Press.

Нападавшие разбили вход на территорию посольства, подожгли зону для приема посетителей.

Охрана применила слезоточивый газ, американские военные были замечены на крыше главного здания посольства с оружием, направленным в сторону прорвавшихся людей. К главному зданию нападавшие не дошли около 200 метров.

Через громкоговоритель людей попросили не входить в здание, объяснив, что «сообщение доставлено».

Информации о жертвах не поступало.

Иракские силы безопасности в ситуацию не вмешивались.

Из-за нападения на посольство местных его сотрудников эвакуировали через задние ворота, часть дипломатов забрали вертолеты, остальных выводили в «безопасные зоны».

Акция протеста связана с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков шиитской военизированной группы, связанной с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемой Ираном, отмечает агентство. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

В ноябре протестующие подожгли консульство Ирана в иракском городе Наджаф.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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