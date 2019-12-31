Российский стриминг вышел на новый уровень успеха в 2019 году

О стабильном росте на 12% заявила эксперт отрасли, представитель одного из крупнейших сервисов донатов в нашей стране, директор по коммуникациям KingDonate Елена Райская. Статистика QIWI говорит о том, что в уходящем году доходы стримеров составили 21,6 млрд рублей. Это почти вдовое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда эти показатели варьировались на отметке 11 млрд рублей.

Как способ заработка стриминг в РФ оформился сравнительно недавно. Если в странах-партнерах отрасль набрала полновесные обороты еще в 2017 году, то у нас приличные цифры стали формироваться год назад. Сумма в 21,6 млрд рублей говорит о том, сколько зрители потратили за текущий год собственных средств, добровольно пожертвовав их своим любимым стримерам. В эту сумму входит и стоимость игровых покупок: товаров для апгрейда и пр. Сегодня наблюдается тенденция на улучшение качества контента, который предлагается зрителю. Исследования показали, что свыше 60% пользователей, включенных в процессы стримингового бизнеса – мужчины. Идеальный покупатель уникального контента – житель 35 лет, имеющий стабильный высокий доход. Сейчас разворачивается борьба за новую аудиторию, разрабатываются и популяризируются новые площадки для стриминга. Люди хотят платить за то, чего не знают, в чём хотят разбираться. Этими знаниями, как правило, могут поделиться стримеры – профессионалы в каком-либо деле, эксперты. Эпатаж и фриковость больше не в цене, ну или в совсем небольшой цене – 100-200 рублей. Десятки и сотни тысяч рублей жертвуются харизматичным, умным и талантливым стримерам.

Надо отметить, что рост выручки стримеров в предновогодние дни значительно превышается ввиду праздничного ажиотажа. Именно в это время, как правило, все предлагают всевозможные акции, конкурсы, розыгрыши, подарки, квесты и интерактивы. Например, в этом году рост продаж за последний месяц вырос на 13-17%. Средний «чек» пожертвований в эти и другие дни составляет 350 рублей. С юридической точки зрения до сих пор существует неопределённость между понятиями «дарение» и «услуга». В этом смысле донаты регулируются весьма проблематично. Согласно действующему законодательству в РФ не облагается налогом любая форма дарения. Однако нужно понимать, что и закон о правах потребителя в этом случае также не действует. Самого стримера зачастую можно считать самозанятым, поскольку он с завидной периодичностью и постоянством получает вознаграждение за свою деятельность. И вот он-то уже и должен платить налоги. Однако на практике это пока не реализовано, поскольку отрасль слишком молода и еще не оформилась в правовом плане.

Источник — https://lenta.ru/articles/2019/12/31/donat/

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