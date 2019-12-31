Представитель ВОЗ дал рекомендации по хранению новогодних блюд

Как известно, в последние и первые дни года на столах россиян присутствуют различные новогодние салаты. Специалист по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек рассказал, что всегда стоит обращать внимание на срок годности и условия хранения того или иного продукта.

После истечения срока годности вероятность появления большого количества вредных микроорганизмов повышается. В итоге человек может запросто отравиться. Если продукты хранятся в холодильнике с соблюдением всех норм, то их можно употреблять еще некоторое время после истечения вышеназванного срока. Важнее всего, не оставлять еду на долгое время на столе.

Забивать холодильник продуктами в этот период нежелательно, ведь из-за этого может повыситься температура: чем она выше – тем больше вероятность появления опасных микроорганизмов (они выживают при температуре от +6 градусов). Заплесневелую пищу есть тоже нельзя, даже если вырезать «зараженную» часть продукта, подытожил эксперт.

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