Представитель ВОЗ дал рекомендации по хранению новогодних блюд

Как известно, в последние и первые дни года на столах россиян присутствуют различные новогодние салаты. Специалист по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек рассказал, что всегда стоит обращать внимание на срок годности и условия хранения того или иного продукта.
После истечения срока годности вероятность появления большого количества вредных микроорганизмов повышается. В итоге человек может запросто отравиться. Если продукты хранятся в холодильнике с соблюдением всех норм, то их можно употреблять еще некоторое время после истечения вышеназванного срока. Важнее всего, не оставлять еду на долгое время на столе.
Забивать холодильник продуктами в этот период нежелательно, ведь из-за этого может повыситься температура: чем она выше – тем больше вероятность появления опасных микроорганизмов (они выживают при температуре от +6 градусов). Заплесневелую пищу есть тоже нельзя, даже если вырезать «зараженную» часть продукта, подытожил эксперт.
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