Михаил Грушевский о семейной жизни с молодой женой: «Никто не перетягивает одеяло на себя»

31.12.2019, 16:21, Разное

Отечественный шоумен и пародист Михаил Грушевский в одном из недавних интервью пояснил о семейной жизни. Уже несколько лет юморист счастлив в браке с молодой женой Евгенией Гусляровой, разница в возрасте с которой составляет почти 15 лет, говоря, что у них прекрасные отношения и никто «не перетягивает одеяло на себя».
Михаил Грушевский и Евгения Гуслярова официально стали супругами в начале 2015 года, а уже в мае семья пополнилась названным в честь отца сыном. 55-летний юморист признаётся, что счастлив в браке, а с супругой они почти не ссорятся, но даже при возникновении небольшого конфликта не обижаются друг на друга долго, находя компромисс и приходя к примирению. По словам Грушевского, негласным лидером в семье является он, но при этом жена часто проявляет инициативу, а он старается идти ей навстречу. Подобные отношения создают в семье баланс и гармонию, так как никто не старается «манипулировать и перетягивать одеяло».


Кстати, супруга шоумена активно решает вопросы относительно профессиональной деятельности мужа. По сути Гуслярова является пиар-менеджером Грушевского и занимается «продвижением» его аккаунтов в соцсетях.



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