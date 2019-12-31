Hill — и мигранты не помогут — рождаемость в США упала до рекордно низкого уровня

Согласно докладу Бюро переписи, на 2019 год численность населения США увеличилась лишь на 0,5% — это самые низкие темпы роста с Первой мировой войны, пишет The Hill. Такие тенденции связаны со снижением уровня рождаемости, а также с политикой администрации Дональда Трампа, препятствующей притоку мигрантов, отмечает издание.



Reuters

По данным Бюро переписи населения США, в 2019 году в стране был зафиксирован самый медленный рост численности населения за целый век, пишет The Hill.

Как указано в докладе бюро, за прошедший год население США выросло на 1,5 млн. чел., то есть менее чем на 0,5%, и составило 328 млн. Это наименьший прирост с Первой мировой войны, отмечает издание.

Уровень рождаемости вырос лишь в восьми штатах, а в 42 штатах в 2019 году детей родилось меньше, чем в 2018. Также бюро обнаружило, что в четырёх штатах США, Мэне, Нью-Хэмпшире, Вермонте и Западной Виргинии уровень смертности и вовсе перерос уровень рождаемости.

«Естественный прирост — главный фактор увеличения численности населения в США, и за последние пять лет он снизился. В 2019 году, впервые за десятки лет, естественный прирост населения, то есть превышение уровня рождаемости над смертностью, стал меньше одного миллиона», — комментирует специалист Демографического отдела Бюро переписи населения доктор Сандра Джонсон.

The Hill также отмечает, что снижению темпов роста численности населения США поспособствовал спад в международной миграции. Так, в 2019 году в США было зарегистрировано лишь 595 тыс. мигрантов, самая маленькая отметка за последние 10 лет. Для сравнения в период между 2015 и 2016 годами число мигрантов составляло 1 млн. чел.

Издание напоминает, несмотря на текущее снижение уровня иммиграции, президент Дональд Трамп продолжает настаивать на строительстве стены на южной границе страны, а также других мерах, усложняющих процесс переезда в США.

Как отмечает Бюро переписи, Китай занял место Мексики как страны происхождения большинства иммигрантов США. Больше всего иностранцев приехало жить в такие штаты, как Флорида, Калифорния и Техас.

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