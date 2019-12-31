SRF — Москва демонстрирует силу на Ближнем Востоке — и прикрывает Тегерану спину

Россия оказывает Ирану поддержку в противостоянии с Западом, пишет SRF. В борьбе за господство на Ближнем и Среднем Востоке ось Москва — Тегеран углубляет сотрудничество двух государств в военной сфере. К тому же в Кремле недовольны выходом США из ядерного соглашения с Ираном.

Россия оказывает Ирану поддержку в ядерном конфликте с Западом. Сегодня министры иностранных дел обоих государств встретились в Москве. В том числе и для того, чтобы обсудить сотрудничество на Среднем и Ближнем Востоке. Оба поддерживают режим Асада в Сирии. К тому же Иран ведёт активную деятельность в Ираке. Там Тегеран поддерживает шиитских ополченцев. Именно по ним США наносят авиаудары.

На этих кадрах Пентагона показаны авиаудары. К примеру, здесь в иракской провинции Эль-Каим бомбардировке подверглись пять баз шиитских бригад Хезболлы. По имеющейся информации, были убиты 15 ополченцев. США рассматривают авиаудары на границе Сирии и Ирака как месть за атаку на американскую базу вблизи города Киркук, в результате которой погиб один житель США.

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Мы не потерпим никаких действий со стороны Ирана, которые подвергают опасности граждан США.

По имеющейся информации, шиитскую Хезболлу в Ираке поддерживает в том числе и «Бригада Аль-Кудса». Иранское элитное подразделение революционной гвардии главным образом участвует в операциях за рубежом. США нанесли авиаудары за несколько часов до встречи в Москве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его иранским коллегой Зарифом. Иран и РФ тут же осудили авиаудары.

Во время встречи Лавров также высказался по поводу ядерной сделки с Ираном. Он опасается, что после выхода США соглашение может превратиться в макулатуру. Лавров озвучил настойчивое предостережение Западу.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: И тогда никакие обязательства не будут никого связывать.

Москва прикрывает спину Тегерану на фоне совместных морских учений. Иран, РФ и Китай уже несколько дней отрабатывают совместные военные содействие на море. В том числе в Оманском заливе. Наблюдатели видят в этом реакцию на запланированную морскую операцию США в Персидском заливе. Но манёвры — это также демонстрация силы оси Москва — Тегеран в борьбе за господство на Ближнем и Среднем Востоке.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2019 года.

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