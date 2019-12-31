Медведев и Лукашенко договорились о «конкретной работе» по поставкам нефти и газа в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, во время которого они договорились о конкретной работе по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию.
«Стороны обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями с связи с наступающим Новым годом. Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию», – сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает БелТА.
Отмечается, что вопрос о конкретном графике и компаниях, которые будут поставлять нефть в Белоруссию, Лукашенко обсудил по телефону с министром энергетики РФ Александром Новаком.
Ранее Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и обеспечить альтернативные поставки.
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