Бурджанадзе предрекла РФ и Грузии сложные отношения в 2020 году

31.12.2019, 16:19, Новости дня

Экс-председатель парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе прогнозирует, что 2020-й год будет сложным в отношениях РФ и Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В Грузии осенью будущего года пройдут парламентские выборы, то есть весь год страну будут сотрясать акции, период будет турбулентным. Правящая «Грузинская мечта» после прихода к власти потеряла 7 лет, ничего не сделав для прогресса в отношениях с Россией и тем более не следует ждать прорывов в будущем году», – сообщила Бурджанадзе газете ВЗГЛЯД.

По ее словам, максимум, чего можно ожидать, это восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, прерванного в июле из-за антироссийских акций в Тбилиси.

«Недавно я была в Москве и увидела абсолютную готовность российской стороны восстановить полеты, но для этого нужны адекватные заявления со стороны руководства Грузии», – сказала Нино Бурджанадзе.

«Нужны конкретные шаги, а не болтовня», – отметила она.

Напомним, последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля, а с 8 июля авиасообщение между странами прекратилось на фоне обострения грузино-российских отношений.

В ноябре Грузия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией. Позже российский сенатор Григорий Карасин сказал, что прямые рейсы между странами не возобновятся до Нового года.



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