Освобожденным в результате обмена военнослужащим восстановили личные документы ВСУ

12 освобожденным в результате обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» вручили восстановленные личные документы, которые удостоверяют их пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Начальник управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск – заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость и поздравил с наступающими праздниками.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская. 12 из них – украинские военнослужащие.

После обмена их доставили в госпиталь для обследования.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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