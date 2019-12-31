Как форум «Движение вверх» помогает самореализоваться молодежи в России

Пока по всей России знаменитые зарубежные и отечественные бизнес-тренеры за большие деньги рассказывают, как найти мотивацию для начала своего дела, есть люди, которые уже успешно что-то делают и совершенно бесплатно готовы делиться опытом и знаниями. Рассказываем на примере форума «Движение вверх».

Что это за форум? Когда и где он состоялся?

Первый федеральный образовательный форум «Движение вверх», участниками которого стали около 1000 человек, состоялся 26 октября в Иркутске. Главная цель форума — на конкретных примерах людей рассказать и показать, что не обязательно уезжать из своего региона, чтобы добиться успеха.

Инициатором и организатором форума выступил благотворительный фонд «+7» бизнесмена Тимофея Кургина, для которого это уже не первая большая социально-полезная акция.

«Ни для кого не секрет, что молодые люди сейчас ищут возможности уехать из Сибири, в Москву или Санкт-Петербург, — говорит Тимофей Кургин. — Именно там они видят намного больше шансов для реализации и достижений. В то же время есть немало примеров, когда люди смогли добиться успеха в своем родном регионе. Более того, их проекты или созданные ими компании приносят пользу, например, создавая рабочие места. Поэтому нам пришла идея собрать таких людей, которые на своем примере со знанием дела смогут ответить на вопрос — почему не обязательно уезжать в столицу, чтобы добиться успеха».

В рамках этих тем спикеры форума рассказали историю своего успеха и дали ценные для саморазвития и развития своего дела советы. С лекциями в частности выступили: журналист Илья Варламов, фотограф Дмитрий Марков, стэнд-ап комик Ваня Усович, Виталий Евсеев и Дмитрий Геращенко из группы ГРОТ, руководитель АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков, заведующая отделом музея современного искусства PERMM Анастасия Шипицина, бренд-менеджер компании «Додо пицца» Збигнев Яниц и другие.

Наибольшее внимание вызвала лекция Ильи Варламова, который показал опыт переработки мусора в некоторых скандинавских странах и щепетильное отношение жителей к сортировке отходов.

«Во время своего выступления Илья Варламов рассказал на примерах об устройстве Швеции и Норвегии, — поделился Тимофей Кургин. — Если они со своими ресурсами там делают такие вещи, то что мы можем сделать здесь, с нашей природой и нашими людьми».

А что дальше? Есть ли поддержка для молодежи после окончания форума?

В рамках форума организаторы объявили открытый конкурс. Для участия в нем нужно было разработать свой проект по одной из четырех тем форума и до 25 декабря зарегистрировать его на официальном сайте «Движения вверх»: Upwardmotion.ru. До 1 марта 2020 года жюри, председателем которого является Тимофей Кургин , рассмотрит все заявки и назовет победителей, которые получат по полмиллиона рублей на реализацию своих идей.

«Для нас было важно, чтобы форум стал для людей не проходным мероприятием с галочкой в ежедневнике, а отправной точкой для самореализации, — рассказал Тимофей Кургин. — Чтобы получив новые знания и познакомившись с реальными примерами успешных проектов, они захотели что-то полезное и интересное сделать сами. Поэтому мы объявили конкурс грантов и готовы финансово поддержать его самых перспективных и креативных участников».

Все изображения и фотоматериалы предоставлены сайтом: plussevenfund.ru

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