В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Это последний этап ограничения предельного долга по потребкредитам.
Россиянам с 1 января 2020 года ограничат предельный долг по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года.
Ограничение предельного дола распространяется на неустойки, в том числе штрафы и пени, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату.
Это последний этап ограничения предельного долга по потребкредитам. На более ранних этапах максимальный размер процентов снизили вдвое, ежедневную процентную ставку по займу ограничили уровнем в один процент. Кроме того, в России появился специальный финансовый продукт, который стал альтернативой так называемым кредитам до зарплаты.
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