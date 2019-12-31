Зеленский позвонил Путину, чтобы поздравить с Новым годом и контрактом

Украинские политики увидели в этом хороший знак.
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил сегодня главе российского государства Владимиру Путину. В ходе телефонного разговора лидеры стран поздравили друг друга с Новым годом.
«Дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу „всех установленных на всех установленных“. Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите „нормандской четверки“ в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия»,
— говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Кремля.
В то же время на странице офиса президента Зеленского в соцсети появилась информация о том, что лидеры двух стран «договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся на Украине».
«Главы двух стран поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением задержанных лиц, которое состоялось 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне», — говорится в сообщении Офиса Зеленского.
Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время, отметили в Офисе Президента.
Украинские политики уже успели прокомментировать телефонный контакт двух государств. Некоторые из них считают уходящий 2019 год временем новых надежд для Украины, поскольку с сдвинулся с мертвой точки миротворческий процесс.
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