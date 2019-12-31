Дакота чуть не погибла в жуткой автомобильной катастрофе

31.12.2019, 16:12, Разное

У артистки довольно насыщенный график, особенно в последние дни уходящего года. Нужно ведь успеть и встретиться с представителями прессы, и накупить подарков, и елку вместе с красоткой-дочерью нарядить, да и себя в порядок привести не мешает. Впрочем, именно в то время, когда знаменитость ехала в салон красоты в ее планы вмешался несчастный случай.

«Вот этот огромный автобус только что врезался со всей силы в такси, в
котором я находилась. Я так сильно потянула шею и спину, что теперь
молюсь, чтобы все было нормально», – передает слова певицы издание StarHit.

По началу, Рита даже не поняла, что произошло, ведь так называемый момент оценки факта требует некоторое время. Правда, после звезда отечественного шоу-бизнеса почувствовала резкую боль в шее и пояснице, однако это не помешало ей продолжить свой путь в салон красоты, где ей сделали модный маникюр и подкрасили волосы.

Сейчас с Ритой уже все в порядке. Вчера она успела еще и проводить папу
на поезд до столицы Белоруссии. Напомним, что отец артистки на протяжении нескольких
месяцев лечился от алкоголизма в реабилитационном центре. Сейчас
родитель Дакоты не пьет, а также старается помогать тем, кто оказался в
схожей жизненной ситуации.

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Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota) 30 Дек 2019 в 3:39 PST



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