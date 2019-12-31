«Вот так неожиданность!»: дети Киркорова запели

Отпрыски Филиппа Киркорова украсили праздничный эфир зимней
серии игр «Что? Где? Когда?». Звездные наследники выступили в составе
коллектива «Непоседы».
Отметим, что Алла Виктория и Мартин выделялись среди опытных детей-артистов. Сын Киркорова выглядел растерянным, он не знал,
что делать в кадре. Дочь певца вела себя уверенней. Ей даже доверили сольно
исполнить строчку в конце песни. Участники «Непосед» поддерживали дебютантов.
«С легкой подачи Бориса Крюка завершили сезон 2019 «Что?
Где? Когда?» Аппетит приходит во время еды… Теперь дети с нетерпением ждут
занятий вокалом. Вот так неожиданность!» – написал Филипп Киркоров в личном «Инстаграм».
Отметим, что несколько дней назад отпрыски Филиппа Киркорова
приняли участие в программе «Модный приговор». Эксперту шоу Эвелине Хромченко
показалось, что наследники поп-короля страдают вещизмом, дескать, материальное
им важнее духовного.
Филипп Киркоров на замечание ответил эмоционально. Вокалист
заявил, что, как любящий отец, покупает Алле-Виктории и Мартину все самое
лучшее. Он заказывает одежду детям у итальянских дизайнеров. Между тем певец отметил,
что у его наследников нет никакого вещизма.
«Ничего особенного нет в одежде. Это свитерок, джинсики. Мне
нравится им это дарить, и они это ценят. Они не балованные у меня!» – сказал
Филипп Киркоров.
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