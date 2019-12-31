«Вот так неожиданность!»: дети Киркорова запели

Отпрыски Филиппа Киркорова украсили праздничный эфир зимней

серии игр «Что? Где? Когда?». Звездные наследники выступили в составе

коллектива «Непоседы».

Отметим, что Алла Виктория и Мартин выделялись среди опытных детей-артистов. Сын Киркорова выглядел растерянным, он не знал,

что делать в кадре. Дочь певца вела себя уверенней. Ей даже доверили сольно

исполнить строчку в конце песни. Участники «Непосед» поддерживали дебютантов.

«С легкой подачи Бориса Крюка завершили сезон 2019 «Что?

Где? Когда?» Аппетит приходит во время еды… Теперь дети с нетерпением ждут

занятий вокалом. Вот так неожиданность!» – написал Филипп Киркоров в личном «Инстаграм».

Отметим, что несколько дней назад отпрыски Филиппа Киркорова

приняли участие в программе «Модный приговор». Эксперту шоу Эвелине Хромченко

показалось, что наследники поп-короля страдают вещизмом, дескать, материальное

им важнее духовного.

Филипп Киркоров на замечание ответил эмоционально. Вокалист

заявил, что, как любящий отец, покупает Алле-Виктории и Мартину все самое

лучшее. Он заказывает одежду детям у итальянских дизайнеров. Между тем певец отметил,

что у его наследников нет никакого вещизма.

«Ничего особенного нет в одежде. Это свитерок, джинсики. Мне

нравится им это дарить, и они это ценят. Они не балованные у меня!» – сказал

Филипп Киркоров.

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