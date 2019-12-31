Испытания САУ «Коалиция-СВ» сняли на видео

Испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» сняли на видео, ролик опубликовали СМИ.

Испытания САУ проходили в три этапа, первый выстрел – разогревочный, два последующих – с усиленным зарядом, после чего пушка начинает стрелять по мишеням, передает телеканал «Звезда».

Опытная партия из четырех образцов «Коалиция-СВ» отправился после успешных заводских испытаний в воинскую часть. Там машины пройдут войсковые испытания, после чего гаубицу запустят в серию.

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