Испытания САУ «Коалиция-СВ» сняли на видео

Испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» сняли на видео, ролик опубликовали СМИ.
Испытания САУ проходили в три этапа, первый выстрел – разогревочный, два последующих – с усиленным зарядом, после чего пушка начинает стрелять по мишеням, передает телеканал «Звезда».
Опытная партия из четырех образцов «Коалиция-СВ» отправился после успешных заводских испытаний в воинскую часть. Там машины пройдут войсковые испытания, после чего гаубицу запустят в серию.
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