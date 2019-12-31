Курдский политик: События в Багдаде могут привести к распаду Ирака

После нападения шиитов на посольство США в багдаде Ирак может быть ввергнут в хаос и распасться на части. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал курдско-иракский политик Хошави Бабакр, комментируя штурм американской дипмиссии в Багдаде.

После штурма американского посольства «шиитские группировки, действующие в Ираке угрожают, что будут вести тотальную войну против США», – рассказал курдский политик, представитель Иракского Курдистана в РФ и странах СНГ Хошави Бабакр. Существует мнение, что за попыткой нападения на дипмиссию США в Багдаде стоит Иран, оказывающий влияние на группировки единоверцев-шиитов, отметил собеседник.

Во вторник несколько сотен иракцев попытались штурмовать комплекс посольства США в Багдаде. По данным «Скай ньюс – Арабия», в результате атаки и ответных действий с применением гранат со слезоточивым газом пострадало не менее 10 человек.

Собравшиеся подожгли ворота внешнего периметра комплекса в «зеленой зоне» безопасности. Демонстрантами оказались сторонники иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» («Силы народного ополчения»). Так они выражали недовольство недавним налетом ВВС США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» («Бригады партии Аллаха») в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате атаки погибли по меньшей мере 25 человек, более сотни получили ранения.

«Аль-Хашд аш-Шааби» – коалиция группировок, действовавших против «Исламского государства» в Ираке и Сирии. Союзниками этого объединения считаются иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), сирийские военные, а также, до 2017 года – ополчение иракских курдов «Пешмерга». Союзниками иракской «Катаиб Хезболла» называют ливанскую проиранскую группировку «Хезболла», и тот же КСИР, точнее его спецназ «Кодс». «Катаиб Хезболла» активно действует в Сирии на стороне правительственных войск и в контакте с иранскими военными.

Хошави Бабакр опасается, что Иран может использовать инцидент в Багдаде для наращивания антиамериканской активности. «Иран угрожал начать войну против США в других частях мира. Самое удобное место — это Ирак, поскольку местные шиитские группировки прямо подчиняются Ирану», – сообщил представитель Иракского Курдистана. Собеседник, при этом допустил, что в конкретном случае противостояния проиранских шиитских группировок и американцев, может быть достигнут компромисс. Но более вероятно, что атаки будут продолжаться, добавил Бабакр.

Но при этом он отметил, что у нападения на американское посольство, помимо действий шиитских проиранских групп, могут быть объективные причины – социальное недовольство, выливающееся в протест против проамериканских властей. «Логично, что народ, доведенный до голода и отчаяния, видит выход только в восстании. Сами арабы называют Ирак страной восставших. Поэтому большинство людей в Ираке будут рады, если нынешнее правительство не будет у власти и будет уничтожено. Чьими руками, США или кого-то другого, народу не так важно. Хотя это может привести к распаду Ирака», – отметил Бабакр.





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