Певица Ирина Дубцова переложила вину за домогательства на женщин

Российская певица Ирина Дубцова заявила, что женщины сами часто виноваты в домогательства. По ее мнению, женщины провоцируют подобное отношение к себе, надевая обтягивающую и короткую одежду.

«Кто бы что ни говорил, я считаю, все в руках женщины – она сама устанавливает грань. Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет», – сообщила Дубцова в интервью «Комсомольской правде».

«А если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно. Я не знаю, как я это делаю. Но главное, никакой агрессии – все с улыбкой, искренне и вежливо. А если кто-то назойливый очень хочет познакомиться, есть прекрасная фраза: «Я несвободна, у меня любовь – и вам того же желаю», – добавила певица.

По мнению Дубцовой, женщины излишне демонстрируют свою сексуальность и сами виноваты в том, что к ним пристают.

«Да, бывают легкие женщины – хохочут, веселятся, всегда центре внимания. Но это не говорит о том, что у них нет внутреннего стержня. А бывает и по-другому: девушка позволяет себе надевать прозрачную блузку, через которую видно белье, юбку, обтягивающую бедра, и при этом еще виляет ими, всячески демонстрируя свою сексуальность. И вдруг кто-то ей подмигнул или что-то сказал – и после этого подавать в суд? Какое она имеет право, если сама виновата?» – сообщила она.

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