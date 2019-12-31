В РФ создадут госкорпорацию по освоению континентального шельфа

Минвостокразвития РФ разработало проект федерального закона, согласно которому будет создана государственная корпорация «Росшельф» по освоению континентального шельфа РФ в районах Арктики и Дальнего Востока.
«Проект федерального закона предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе Российской Федерации в арктических и дальневосточных морях, представление госкорпорацией интересов РФ в проектах, направленных на добычу углеводородов на континентальном шельфе страны в арктических и дальневосточных морях», – сказано в пояснительной записке, передает ТАСС.
Также законопроект предусматривает введение новой системы предоставления прав пользования недрами на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях, введение новой системы разовых платежей за пользование недрами. Кроме того, предполагается допуск частных инвесторов к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе.
Ранее министерство обороны получило новые доказательства принадлежности РФ шельфа Северного Ледовитого океана.
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