Медики рассказали, какие пряности и травы лучше употреблять при гипертонии. Они исследовали специи на предмет содержания веществ, которые помогают нормализовать кровяное давление.

Базилик содержит эвгенол, который позитивно сказывается на состоянии сосудов. Он имеет свойство снижать кровяное давление. Также в этом растении содержатся многие витамины и полезные вещества, которые укрепляют иммунитет и даже предотвращают возникновения рака.

Хорошо влияет на здоровье сосудов корица. Специалисты рекомендуют добавлять специю в горячие блюда, поскольку ее свойства начинают раскрываться при температуре не ниже 80 градусов. Она обладает жаропонижающим эффектом. Также отмечается польза этой пряности для ЖКТ: помогает полноценно усвоить сахар, разгоняет метаболизм, очищает от шлаков и токсинов.

Кардамон способен привести в норму артериальное давление. Однако медики рекомендуют не превышать рекомендованную дозу, поскольку могут возникнуть осложнения. Они советуют выпивать не более 4 чашек напитка с добавлением этой пряности.

Льняное семя также будет полезно гипертоникам. Помимо его свойств, оказывающих влияние на кровеносную систему, эта добавка поможет привести в порядок фигуру. Диетологи советуют добавлять семена льна с кефиром на завтрак.

Чеснок обогащает организм оксидом азота, который расслабляет и расширяет сосуды. Также продукт снижает уровень холестерина в крови и оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт.

Имбирь известен своими очищающими свойствами. Его часто применяют во время диет для выведения шлаков и токсинов из организма. Этот продукт помогает также устранить отложения на стенках сосудов. Специалисты рекомендуют употреблять при гипертонии боярышник. Это средство широко применяется при различных заболеваниях сердца.

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