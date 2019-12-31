Нафтогаз назвал объем транзита газа через Украину с учетом остановки «Северного потока – 2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предположил, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 млрд кубометров российского газа, так как строительство «Северного потока – 2» не будет завершено.

«Я ожидаю, что в следующем году «Северный поток» ввести в эксплуатацию не удастся. Я не владею технологическим прогрессом России. По информации, которой я владею, в РФ нет судна, которое бы могло достроить «Северный поток – 2», – сказал Коболев, передает РИА «Новости».

«Если это предположение верно, я б ожидал, что объем транзита по украинской территории может достичь 75 млрд кубометров», – добавил он.

Коболев также заявил, что тариф на гарантированные объемы транзита газа из РФ через Украину в течение пяти лет останется неизменным.

Ранее Нафтогаз поблагодарил США за санкции против «Северного потока – 2».

Напомним, РФ и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

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