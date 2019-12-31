Путин поздравил президента Украины с Новым годом. Это произошло впервые за шесть лет

Владимир Путин 31 декабря провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Кремль.

По данным Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Путин и Зеленский отметили важность нового контракта на транзит газа и недавнего обмена заключенными между Киевом и Донбассом. Также они поздравили друг друга с Новым годом.

Путин не поздравлял президентов Украины с Новым годом на протяжении шести лет. Предыдущее новогоднее поздравление он направил в декабре 2013 года Виктору Януковичу.

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