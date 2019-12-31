Лукашенко поручил в ближайшие дни начать поставку нефти из альтернативных источников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение руководству нефтехимического комплекса страны обеспечить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Об этом сообщает агентство «БелТА». Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике.
Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что после телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и заключить контракты на поставку нефти в страну.
Ранее агентство Reuters сообщало, что затянувшиеся переговоры России и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января.
График экспорта и транзита нефти из РФ предполагает поставку 5,84 млн тонн сырья на белорусские НПЗ в январе-марте 2020 года по сравнению с 4,48 млн тонн в октябре-декабре 2019.
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