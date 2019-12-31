Меркель в новогоднем обращении напомнила о глобальном потеплении

31.12.2019, 15:54, Новости дня

В своем новогоднем обращении к нации канцлер Германии Ангела Меркель напомнила о глобальном потеплении и угрозах, исходящих от него. Об этом сообщает «Немецкая волна».

«Нашим детям и внукам придется жить с последствиями деятельности или бездействия нынешнего поколения», – сказала Меркель. Она намерена «направить всю свою власть» на выполнение Германией вклада в защиту климата.

Канцлер Германии также подчеркнула, что техника в цифровую эпоху должна служить людям, «а не наоборот». 

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировали не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Регулирование принятых мер должно начаться с 2020 года.

15 декабря в Мадриде завершилась климатическая конференция ООН по климату. Делегаты достигли согласия в ключевом вопросе по усилению глобальных мер для сдерживания количества выбросов парниковых газов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Популярный российский актер Сергей Безруков показал на видео, как со своей семьей готовится к встрече Нового года. Соответствующую публикацию артист добавил на свою страницу в Instagram. Сергей Безруков является одним самых востребованных российских актеров. Большое признание он получил благодаря сериалу «Бригада», помимо этого он примерил на себя роль Есенина, Пушкина. В настоящее время артист счастлив […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика