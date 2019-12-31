Нафтогаз подал заявку на бронирование ГТС для Газпрома

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что компания подала заявки на бронирование мощности газротранспортной сети для Газпрома.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее в Нафтогазе сообщили, что правительство страны обсуждает вопрос прямых закупок газа у России.
30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.
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Последнее: России не удастся ввести в эксплуатацию в 2020 году газопровод «Северный поток – 2». Такое мнение глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев выразил 31 декабря на брифинге, который транслировал «Нафтогаз». «Я ожидаю, что в следующем году «Северный поток» ввести в эксплуатацию не удастся. Мне тяжело комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но по информации, которой я владею, […]
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