Нафтогаз подал заявку на бронирование ГТС для Газпрома

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что компания подала заявки на бронирование мощности газротранспортной сети для Газпрома.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее в Нафтогазе сообщили, что правительство страны обсуждает вопрос прямых закупок газа у России.

30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

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