Опубликовано новогоднее обращение президента России

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что страна переживает противоречивое время, но отметил, что жители РФ могут сделать все для успешного развития государства.
«Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы РФ успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», – сказал президент в новогоднем поздравлении.
Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Россия 24».
Глава государства отметил, что личные планы россиян неотделимы от страны.
«Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки, героическое, несгибаемое поколение победителей», – добавил Путин.
Президент напомнил, что в 2020 году страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
«От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон», – сказал президент.
Напомним, Новый год уже наступил на Камчатке. С праздником россиян также поздравил премьер Дмитрий Медведев.
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