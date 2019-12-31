Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски», который проходит в Тоблахе в Италии.

Устюгову удалось преодолеть дистанцию за 31 минуту 2,5 секунды. Вторым и третьим стали российские лыжники Иван Якимушкин и Александр Большунов, они уступили Устюгову на 22,6 и 29 секунд соответственною, информирует РИА «Новости».

В феврале Устюгов был дисквалифицирован после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде из-за стычки с норвежцем Йоханнесом Клебо.

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