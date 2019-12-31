Мнение: С кем была Надя?

Самый главный вопрос, который неожиданно встревожил всех россиян в этот последний день уходящего года, заключается в том, с кем была (или не была) интимная близость у Наденьки Шевелёвой из Иронии судьбы или с Лёгким паром.

Нет, ну серьёзно, в нашей стране видимо настолько всё хорошо, как при Брежневе, что людям и забить голову больше нечем, кроме как докопаться до сути, с кем трахалась или не трахалась одинокая учительница 35 лет с неустроенной личной жизнью.



Ну, да — не девственница я! Фото: Соцсети

Что ж, я не большая любительница советского кино, но, как сценарист, попробую разобраться и вам ответить.

С кем же трахалась Надежда Васильевна и трахались ли вообще?

Сразу скажу, что Ипполиту — не надейтесь! — Наденька не дала. Ни разу. Об этом явно говорят две сцены фильма: первая — когда учительница просит игриво выйти из комнаты, решив переодеться, и вторая — сразу за первой, демонстрирующая перевозбуждённое лицо Ипполита.



Я такая наивная вся, мур-мур-мур! Фото: Соцсети

Несмотря на возраст и угасающую потенцию, Ипполит Георгиевич очень хочет присунуть Наденьке, и, не видя иного способа, поднимает тост за близкие (которые просто обязаны стать ещё ближе) отношения в наступающем 1976 году.

С пьяным травматологом Женей Лукашиным ситуация прямо противоположная.

Прожжённая Наденька, которая 10 лет была любовницей женатого человека, явно разбирается в сексе. За личиной серенькой мышки скрывается 35-летний вулкан страстей. Надя не просто умеет доставить удовольствие своему партнёру — а иначе, зачем бы женатик к ней столько лет бегал? — но и сама, как минимум, уже год как не трахалась и исстрадалась писечкой.

Не соглашаясь на интимную близость с Ипполитом, Надя хочет не меньше него. А то и больше. Не даёт жениху — по уму. Чтобы женился. Но у грешной плоти — свои потребности, которые ледяным рассудком сдерживать очень сложно.

И тут Надя находит в постели совершенно постороннее тело. Мужчина. Пьяный. К тому же, с плохой памятью.

Евгений Лукашин из Москвы в глазах культурной с виду ленинградки Наденьки — не вариант ни для чего серьёзного. Врач с нищенской зарплатой, пьянчужка и очень забывчив — не помнит, как оказался в другом городе.

Забывчивость и алкоголь гражданке Шевелёвой и её тайным желаниям, конечно, лишь на руку. Самому же Лукашину случайный перепихончик не в новинку — ну не только ведь он дрочил до 35 лет!

Был ли секс у Наденьки и Лукашина при таких вводных?

Конечно, был. Быстрый, грязный, но ей — Ипполита терять не хочется, а ему — эту, как её, которая «туда-сюда» вечно ходит. Он же вроде с ней собрался заселяться в домик.

Когда Ипполит всё понял, то безусловно расстроился. Порядочный человек. Но глупый. Не познал ещё дзен и бабскую подлость, дожив до седин на лобке. Ему не давали, потому что он — вариант для замужества и долгой семейной жизни. Обиделся на то, что его Наденька дала первому встречному.

Когда серьёзный Ипполит вконец расквасился под душем и ушёл в этот раз навсегда (ну, почти), у Нади остался лишь один вариант — выжать хоть что-нибудь из случайного секса со слабовольным проходимцем Лукашиным. Тем более, московский драчун привычно украл её фотографию, которых у онаниста дома — коллекция.

Наденька тут же просчитала всё и вылетела первым рейсом в Москву. Столичную невесту легко было слить, а дурачка, значит, можно заставить жениться.



А её куда? Выгоним, милый! Фото: Соцсети

К сожалению, неземная (диванная) любовь развратников закончилась быстро и плохо: мама Лукашина легко вычислила змею подколодную, её планы и выжила обратно в болота и трущобы Питера. Ишь ты, понаехала тут!

Судя по второй части, хитрющая училка всё-таки убедила печального Ипполита впоследствии в необходимости оформить их отношения. У них родилась дочь Боярского.

А теперь расскажите мне, как вы относитесь к случайному сексу и собираетесь ли воспользоваться для этого Новогодней ночью?

Источник: Лена Миро

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